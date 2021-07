Jako révèle le maillot extérieur du VFB Stuttgart pour la saison 2021-2022

Quelques jours après avoir dévoilé son maillot domicile, le VFB Stuttgart présente sa nouvelle tunique secondaire conçue par Jako alors que le premier match amical de la pré-saison attend Orel Mangala et ses coéquipiers le 6 juillet.

La suite après cette publicité

L'ancien club de Benjamin Pavard a été équipé par Puma entre 2002 et 2019 avant de faire confiance à l'équipementier espagnol Jako, qui est notamment connu pour équiper la Macédoine du Nord. D'un point de vue historique, le club fondé en 1893 évolue presque toujours en rouge lors de ses déplacements mais comme Puma l'avait déjà fait une fois, Jako avait imaginé une tunique noire lors du dernier exercice. Pour la prochaine campagne, la marque espagnole revient sur du classique et les hommes Pellegrino Matarazzo retrouvent ainsi leur couleur traditionnelle.

Le rouge fait son grand retour sur la tunique secondaire du VFB où l'on retrouve un graphique abstrait apportant une touche de noir et de jaune. La célèbre bande horizontale fait son retour mais pour la première fois depuis la saison 2001-2022, elle est noire alors qu'elle est généralement blanche ou rouge. On retrouve également du noir sur le bout des manches tandis que le sponsor maillot se présente en blanc. Enfin, des chaussettes et un short rouge complètent cette nouvelle tenue.