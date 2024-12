Grenade : l’Espagne s’agenouille devant le grand héros Luca Zidane

La Coupe du Roi reprend ses droits cette semaine en Espagne. Et pendant que Las Palmas bataillait durement pour venir à bout du modeste club d’Europa ou que l’Espanyol était en train de tomber dans les griffes de l’Unión Deportiva Barbastro, une autre affiche avait lieu entre le Real Saragosse et Grenade, sur la pelouse du Stade de La Romareda, dans le cadre du 2e tour de la compétition. Un duel opposant les 7es au 9e de la Liga Adelante, deuxième division espagnole. Il a fallu attendre minuit pour connaître l’identité de l’équipe gagnante. Et c’est finalement Grenade qui s’est qualifiée pour le prochain tour en battant le Real Saragosse aux tirs au but (2-2, 4-5 tab). Adu Ares a ouvert le score en première mi-temps, Sean Weissman et le CSC d’Enrique Clemente ont renversé la situation, mais le club basque a encore égalisé juste avant la pause. En seconde période et en prolongation, les occasions se sont succédé au compte-gouttes jusqu’à ce que les pénalties sourient aux Andalous et portent un nouveau coup dur aux Maños, toujours sur une mauvaise série de résultats.

Mais du côté de Grenade, un joueur bien connu du public français était sur le terrain. En effet, depuis l’été dernier, Luca Zidane est le gardien du club de l’Alhambra. « Grenade a levé la clause pour Luca Zidane, qui défendra le but rouge et blanc pour les trois prochaines saisons. Le club accueille Luca Zidane et lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle étape en tant que joueur rouge et blanc », était-il écrit dans le communiqué officiel. Hier face à Saragosse, il a réalisé une performance qui pourrait bien rebattre les cartes de la concurrence avec Diego Mariño. Blessé au genou au début de saison, Luca Zidane peinait à s’imposer comme le titulaire, alors qu’il sortait pourtant de deux saisons pleines à Eibar. De retour en pleine forme, Zidane devait utiliser la Coupe du Roi pour envoyer un message puisqu’il n’a débuté que deux rencontres de championnat depuis le début de la saison.

Gardien sauveur et… buteur ?

Après la victoire de son équipe en coupe à La Romareda dans ce 2e tour, l’entraîneur Fran Escribá a commenté dans la salle de presse la tension du match. Avec ce résultat, Grenade file en 16e de finale de la Coupe du Roi et peut ainsi remercier son gardien, Luca Zidane, auteur d’une prestation extraordinaire. Auteur d’un total de 6 parades, il a touché plus de 120 ballons et a surtout arrêté le pénalty d’Alberto Marí à la 28e minute, alors que les Andalous étaient déjà menés au score après l’ouverture du score d’Adu Ares. «Eh bien, en première lecture actuellement, avec la tension du jeu et ainsi de suite, il est difficile de faire une analyse froide, mais bon, c’est vrai que c’était un match qui en première mi-temps est devenu compliqué pour nous, et cela aurait pu nous rendre les choses difficiles. D’autant plus s’ils marquaient le penalty. Ensuite, nous avons bien réagi, nous avons bien terminé la première mi-temps », a expliqué l’entraîneur espagnol. En prolongation, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre le dessus et c’est en toute logique que Grenade et Saragosse ont pris le chemin de la traditionnelle séance de tirs au but.

Et comme si cela ne suffisait pas, Luca Zidane a également joué un rôle prépondérant durant cette séance. En plus d’avoir arrêté la tentative d’Enrique Clemente, le fils de la légende du Real Madrid a pris son courage à deux mains pour se charger de tirer le 3e tir au but de Grenade, qu’il a réussi à la perfection. « En seconde période, sachant qu’il y aurait une prolongation, il arrive un moment où, au fur et à mesure que le match avance, les gens ne veulent plus commettre d’erreurs et c’était évident. Déjà avec les tirs au but, plus le trajet que nous avons effectué et les 120 minutes de jeu, au moins nous repartons avec la satisfaction d’avoir gagné », a conclu Fran Escribá. En conclusion, Luca Zidane a arrêté un penalty durant la rencontre, a repoussé un tir au but et a même marqué sa tentative durant cette même séance. Difficile de rêver mieux comme prestation pour un gardien.