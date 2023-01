João Miranda raccroche les crampons

Le défenseur central brésilien João Miranda (38 ans) a annoncé ce mercredi mettre un terme à sa carrière professionnelle, qui aura duré près de 18 saisons. «Le moment est arrivé. A tous ceux qui m’ont soutenu, mes remerciements les plus spéciaux. Merci beaucoup, le football ! L’histoire demeure», a-t-il publié sur ses réseaux sociaux, avec une vidéo retraçant les moments les plus marquants de son parcours de footballeur, en club et en sélection, dont il a porté le maillot à 58 reprises (3 buts) entre 2009 et 2019.

Après avoir fait ses premiers pas dans son club formateur, le Coritiba FC, le natif de Paranavai avait découvert l’Europe sous le maillot du FC Sochaux-Montbéliard lors de la saison 2004-2005, à l’époque en Ligue 1. Ensuite, c’est un retour au Brésil avec Sao Paulo avant de connaître l’Espagne et la Ligue des Champions grâce à l’Atlético de Madrid, avec qui il a disputé 178 rencontres pour 13 buts, et une finale de C1 perdue face au Real Madrid en 2014. Il portera également les maillots de l’Inter Milan et Jiangsu Suning avant son retour à Sao Paulo.

