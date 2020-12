Atlético : Ivan Saponjic proposé à Valladolid

Dans presque chaque club, il y a un joueur indésirable. A l'Atlético Madrid, cela semble être Ivan Saponjic. L'attaquant serbe n'a toujours pas joué la moindre minute cette saison et ce alors qu'il aurait pu profiter des absences de Diego Costa et de Luis Suarez ainsi que du calendrier infernal pour gratter quelques minutes.

Diego Simeone, qui a entrepris de relancer Thomas Lemar, ne semble pas le vouloir dans son équipe. Et les dirigeants Colchoneros semblent l'avoir compris car, selon AS, on lui chercherait une porte de sortie. Le joueur aurait même été offert à Valladolid et des discussions auraient même eu lieu lors du match de ce week-end entre les deux équipes.