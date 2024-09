Liga : Giovani Lo Celso guide le Real Betis contre Getafe

Alors que la majorité des clubs européens sont concernés par la Ligue des Champions en ce début de saison, un match en retard de la 3ème journée de Liga avait lieu ce mercredi soir. Le Real Betis accueillait en Andalousie le club de Getafe, sur la pelouse du Stade Benito Villamarín. Un match relativement dominé par les locaux et mouvementé marqué par plusieurs cartons distribués et fautes commises. En seconde période, l’ancien Parisien, Giovani Lo Celso, a ouvert le score sur pénalty (61e), avant de doubler la mise (74e). La réduction de Mauro Arambarri n’a pas changé la donne et le Real Betis a empoché la victoire (2-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Betis 8 5 1 2 2 1 5 4 18 Getafe 3 5 -2 0 3 2 2 4

Au classement, le Betis grimpe à la 6ème place, tandis que Getafe s’enfonce dans la zone rouge avec une inquiétante 18ème position. Le weekend prochain, les Verdiblancos accueilleront à domicile Majorque, alors que les Azulones joueront à la maison contre Leganas, lors de la 6ème journée du championnat espagnol.