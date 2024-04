La demande de Dani Alves à son épouse

Condamné à 4 ans 1/2 de prison pour agression sexuelle sur une jeune femme de 23 ans, Dani Alves (40 ans) a été reconnu coupable. Mais le Brésilien a été libéré sous caution il y a quelques jours. Il a pu rejoindre ses proches et fêter l’anniversaire de son père jusqu’au bout de la nuit. L’ancien joueur du PSG et du Barça s’est aussi fait remarquer hier après la publication d’une photo où on peut le voir main dans la main avec Joana Sanz, sa compagne dont il fut visiblement un temps séparé et qui a témoigné en sa faveur après avoir plusieurs fois changé de camp.

Mais les deux amants sont encore ensemble et ont décidé de le montrer sur les réseaux sociaux de Sanz. L’occasion pour son épouse de démentir les rumeurs de séparation. Marca explique que c’est Alves qui a demandé à Joana Sanz de publier cette photo pour afficher son soutien publiquement et mettre un terme à toutes les rumeurs de crise dans leur couple. La jeune femme s’est exécutée.