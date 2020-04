OL : Patrick Müller veut revenir

Depuis le départ de Florian Maurice, qui a laissé un souvenir amer au président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, en direction du Stade Rennais, la direction du club rhodanien s'active pour lui chercher un remplaçant au poste de responsable du recrutement. Plusieurs noms ont depuis été évoqués, comme John Williams (Amiens, qui a répondu à Lyon), Bruno Cheyrou (en poste au PSG), Eric Abidal (directeur technique du Barça) ou encore Loïc Désiré (Strasbourg).

Une autre piste sur laquelle travaillent les Gones se nomme Patrick Müller (43 ans), chargé d'organiser des programmes d'échanges entre les Fédérations à l'UEFA : «j'ai été contacté par l'OL. Nous avons eu une discussion. C'est un honneur que l'on pense à moi, et je ne cache pas mon envie et mon intérêt de revenir une troisième fois après deux passages comme joueur (de 2000 à 2004 et de 2006 à 2008), car j'ai une histoire particulière avec ce club. L'OL, c'est la famille», a déclaré le Suisse dans les colonnes du Progrès ce lundi. Reste à savoir qui sera l'heureux élu.