Vendredi dernier, le président de l’Olympique Lyonnais a officialisé le départ de Florian Maurice, son responsable de la cellule de recrutement, en direction du Stade Rennais. Le patron du club rhodanien n’a alors pas caché sa déception concernant cette décision. Depuis, plusieurs noms pour le remplacer dans l’organigramme des Gones sont sortis, dont celui de John William, le responsable du recrutement à Amiens.

En poste depuis 2015 au sein du club picard, il a évoqué, dans les colonnes de L’Equipe ce dimanche, l’intérêt que lui porte l’OL mais aussi celui de l’AS Monaco : « c’est flatteur. C’est une forme de reconnaissance mais aujourd’hui, je n’ai aucune discussion avec Lyon, j’ai encore un an de contrat avec Amiens. Je suis très attaché à Bernard Joannin, mon président. Par loyauté envers lui, j’ai tout refusé jusqu’à présent. Il me reste un an de contrat et il souhaite que nous ayons une discussion pour écrire un nouveau projet. Je lui donne la priorité. Un intérêt de Monaco ? Je n’ai à ce jour eu aucune discussion avec Monsieur Petrov, le vice- président ». Les dés ne sont pas encore jetés pour John Williams.