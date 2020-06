Les raisons du retour en grande forme d'Anthony Modeste en Bundesliga

Troisième meilleur buteur de Bundesliga lors de la saison 2016/17 avec 25 buts, Anthony Modeste cédait aux sirènes chinoises pour un très lucratif contrat. Deux ans plus tard, il quittait le pays de l'empire du Milieu après une expérience contrastée au Tianjin Quanjian (11 buts en 20 matches de championnat). De retour à Cologne durant l'été 2019 après avoir lutté plusieurs mois pour se libérer de son contrat, l'ancien buteur d'Angers, de Nice et de Bordeaux a fait un retour prometteur au sein de son ancien club avec un bilan statistique relativement flatteur (6 buts en 10 matches de D2 allemande). Modeste a ainsi pris part dans la belle fin de saison du club allemand qui lui a notamment permis de retrouver l’élite en terminant champion de Bundesliga.2.

Mais la saison 2019-20 ne va pas bien commencer pour le natif de Cannes qui peine à se remettre d’un drame qui l’a totalement chamboulé, à savoir le décès de son père comme nous l'a expliqué l'un de ses représentants, Patrick Mendy. « Anthony a longtemps été touché par le décès de son père. Il a mis du temps à s'en remettre, ça l'a beaucoup affecté surtout d’un point de vue psychologique. Sa première partie de saison a été perturbée par ses soucis personnels. » N’ayant pas vraiment la tête au football, le numéro 27 du club Rouge et Blanc a traîné son spleen sur les terrains jusqu’à la trêve hivernale. Jusqu’à une prise de conscience due au soutien de ses proches qui l’ont remis sur de bons rails. « Il a un entourage qui le soutient et qui lui a permis de retrouver l’envie et la motivation et il s'est forgé un caractère tout au long de sa carrière. »

Un retour en forme qui tombe à point nommé

Grâce notamment à un préparateur physique individuel et à une charge de travail intense lors des entraînements, mais aussi en dehors, Anthony Modeste est revenu affûté comme jamais lors de la reprise de la Bundesliga en mai après la trêve imposée du coronavirus. « Cette seconde trêve lui a permis de prendre conscience de la situation. Il a pris un préparateur physique individuel pour retrouver une forme physique optimale afin de revenir à son meilleur niveau. Parce qu'il voulait montrer qu'il était encore là et qu’il était encore loin d’être fini. Et aujourd'hui ça paye puisqu’il est en grande forme et redevient le buteur qu’il était encore il y a peu », explique Mendy.

Et il ne croit pas si bien dire. Dans un rôle de joker, Anthony Modeste reste sur 3 buts inscrits en 4 matches de Bundesliga depuis la reprise, le tout en seulement 116 minutes de temps de jeu. Une bonne nouvelle pour son club de Cologne actuel 12e de Bundesliga. De quoi rêver d’une fin de saison en apothéose pour le buteur de 32 ans qui n’a pas encore décidé de quoi son avenir sera fait. « Il reste quatre matches, on va finir la saison et après on verra bien ce qui se passera en fin de saison et on verra ensemble de quoi sera fait l'avenir. » S’il continue à enfiler les buts comme les perles, nul doute qu’il sera radieux.