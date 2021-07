Euro 2020 : Giorgio Chiellini explique pourquoi il a chambré Jordi Alba

C’est une séquence qui a fait beaucoup sourire lors de la demi-finale entre l’Italie et l'Espagne. Alors que l’arbitre, Felix Brych, effectuait le tirage au sort afin de savoir de quel côté aurait lieu la séance de tirs au but, Giorgio Chiellini et Jordi Alba, les capitaines, pensaient tous les deux l’avoir emporté, et donc pouvoir choisir.

Accusé de l'avoir chambré, le capitaine de la Nazionale a réagi à cette scène, dans un entretien accordé à la Fédération italienne : « beaucoup plus a été dit que ce qui s'est réellement passé. Nous avons dû décider de quel côté tirer et l'arbitre a dit : "Rouge d'un côté, bleu de l'autre." Quand le rouge est sorti, Jordi a pensé que c'était son côté, mais je lui ai fait remarquer, en plaisantant, que ce n'était pas le cas. »