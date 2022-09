Dortmund - Copenhague : les compositions sont là

Rencontre de la première journée de Ligue des Champions dans le groupe G, la confrontation entre le Borussia Dortmund et Copenhague s'annonce plaisante entre deux équipes portées vers l'attaque. A domicile, les Marsupiaux s'établissent en 4-2-3-1 avec Alexander Meyer dans les cages derrière Thomas Meunier, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck et Raphaël Guerreiro. Le double est composé de Jude Bellingham et Salih Özcan tandis que Thorgan Hazard, Marco Reus et Julian Brandt soutiennent Anthony Modeste en attaque.

De son côté, le club danois mise sur un 4-1-4-1 avec l'Australien Mathew Ryan comme dernier rempart. Devant lui, Victor Kristiansen, Davit Khocholava, Denis Vavro et Kevin Diks constituent la défense. Zeca est positionné en sentinelle derrière Rasmus Falk Jensen et Lukas Lerager. Les ailes sont occupées par Mohamed Daramy et Viktor Claesson tandis qu'Andreas Cornelius est seul en pointe.

Les compositions

Borussia Dortmund : Meyer - Meunier, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Özcan - Hazard, Reus, Brandt - Modeste

Copenhague : Ryan - Diks, Khocholava, Vavro, Kristiansen - Zeca - Claesson, Falk, Lerager, Daramy - Cornelius

