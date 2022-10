Argentine : Marcelo Gallardo annonce son départ de River Plate

Joueur de l'AS Monaco de 2000 à 2003, du PSG de 2007 à 2008, mais surtout de River Plate, où il a été formé, Marcelo Gallardo avait fait ses grands débuts comme entraîneur du club de Buenos Aires le 6 juin 2014. En fin de contrat après 8 années remplies de triomphes et de trophées, El Muñeco a décidé de mettre un terme à ce deuxième chapitre de coach (après un bref passage par le Nacional Montevideo), plus que réussi.

L'entraîneur argentin de 46 ans a annoncé, lors d'une conférence de presse, programmée ce jeudi, qu'il ne serait plus l'entraîneur de l'équipe professionnelle de River Plate à l'issue d'une saison qui prend fin le 23 octobre. «J'ai informé les dirigeants que c'est la fin. Mon contrat se termine en décembre et je ne serai plus au club après cette date. C'est l'une des décisions les plus difficiles et les plus sincères que j'ai eu à prendre au cours de ma carrière, je n'ai pas les mots", a-t-il commencé, tentant de retenir ses larmes. Au-delà de la tristesse, je ressens une paix intérieure profonde, qui me fait me sentir bien dans ma peau car le chemin parcouru pendant toutes ces années me rend très fier. C'est ce que je veux souligner». 417 matches à la tête des Millonarios, quatorze titres... Et encore quelques exploits à venir, avant de partir ? En Europe ? Nombreux sont les clubs qui par le passé l'ont courtisé. Le PSG en juin dernier. River Plate reste à la lutte pour le titre avec son rival de Boca Juniors.