Le PSG passe à la vitesse supérieure pour Marcelo Gallardo

Un titre de Champion de France et puis c'est tout. La saison 2021/22 décevante du Paris Saint-Germain s'est achevée il y a quelques semaines et les grandes manœuvres ont pu débuter dans la capitale. Après la prolongation de Kylian Mbappé, alors que le joueur était annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, les dirigeants parisiens ont fait le ménage en interne, avec notamment le départ du directeur sportif brésilien Leonardo, vite remplacé par Luis Campos. Selon nos informations dévoilées en mai, le Portugais a même été associé à Antero Henrique, un ancien de la maison, pour gérer tout ça.

Le premier dossier à gérer pour les deux hommes est bien évidemment celui de l'entraîneur. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les champions de France, l'Argentin Mauricio Pochettino est sur la sellette et le club parisien lui cherche un remplaçant. Il y a quelques jours, nous vous annoncions que le PSG pensait notamment à Christophe Galtier, en poste à l'OGC Nice. Les deux hommes ont d'ailleurs déjà échangé à propos d'une possible collaboration dans le club francilien. Mais les Parisiens multiplient les pistes en interne et un autre nom réapparait. D'après nos informations, la formation francilienne a démarré des discussions avec un certain Marcelo Gallardo, dont le nom avait déjà été associé au PSG début mai.

Réunion PSG-Gallardo ce week-end

Cette fois-ci, les dirigeants parisiens ont passé la seconde pour le technicien argentin et, toujours d'après nos informations, une réunion est prévue ce week-end avec Gallardo pour parler de l'avenir et d'un éventuel poste d'entraîneur au Paris Saint-Germain. Actuellement en poste du côté de River Plate, le technicien de 46 ans avait prolongé l'aventure d'une année en décembre dernier, et a donc un contrat qui se termine fin 2022 avec le club argentin. Mauricio Pochettino pourrait alors prochainement être remplacé par un compatriote sur le banc mais rien n'est fait.

Si le PSG n'a toujours pas pris de décision officielle concernant Mauricio Pochettino, c'est parce que les pistes pour le remplacer ne sont pas forcément nombreuses. Le nom de Zinedine Zidane a vite été évoqué et l'ancienne légende de Real Madrid est le rêve de Doha mais ça ne s'est pour le moment pas fait. La quête de la perle rare est donc loin d'être terminée pour les dirigeants parisiens, et une nouvelle piste est en train d'être creusée avec Marcelo Gallardo.