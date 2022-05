PSG : vers un duo officieux Luis Campos et Antero Henrique ?

L'été du PSG s'annonçait déjà agité. Malgré le titre de Champion de France, la saison parisienne n'avait rien d'un franc succès, au contraire. Entre la désillusion en Ligue des champions, le niveau de jeu affiché et les performances de certains joueurs, les dirigeants parisiens devaient se mettre au travail rapidement. Et cela a commencé avec le très gros coup : Kylian Mbappé. La star parisienne, en fin de contrat cet été, a décidé de prolonger son bail de trois ans alors que le Real Madrid lui faisait les yeux doux et était même proche de l'accueillir à un moment. Mais si Mbappé a rendu sa décision publique récemment, il avait un favori depuis un mois déjà.

La première victime de cette prolongation a d'ailleurs été Leonardo. Le directeur sportif brésilien, qui ne s'entendait pas spécialement bien avec Mbappé, a quitté le club juste après la dernière journée de Ligue 1. Pour le remplacer, le clan Mbappé et la direction parisienne ont immédiatement pensé à Luis Campos. Un choix qui remonte à plusieurs mois puisque son nom était déjà ressorti durant les échanges entre le PSG et le clan Mbappé. L'ancien DS de Monaco a une très bonne relation avec KM7. Il était d'ailleurs courtisé par le Real Madrid si Kylian Mbappé était amené à signer là-bas. Mais alors que l'entière direction du sportif lui était promise, un autre élément est arrivé dans la balance : Antero Henrique.

Vers un duo officieux Campos - Henrique

L'ancien directeur sportif du PSG, qui avait notamment ramené Mbappé à Paris et qu'il considère comme son plus grand accomplissement, a toujours gardé des liens très forts avec les décideurs parisiens et les hauts responsables au Qatar. Selon nos indiscrétions, le PSG va mettre en place un duo officieux puisque Luis Campos, qui n'a pas encore officiellement signé son contrat, aura les pleins pouvoirs pour tout ce qui est recrutement alors qu'Antero Henrique, qui avait su bien vendre lors de son passage au club, donnera un coup de main justement pour ventes et de "nettoyer" l'effectif.

Plus globalement, Antero Henrique, qui était à Paris ces derniers jours, va surtout s'occuper de gérer la politique du groupe QSI et des autres clubs que le fonds d'investissement compte acheter dans un futur proche. L'ancien vice-président du FC Porto va diriger ses dossiers depuis Doha alors que Luis Campos sera donc dédié au PSG et officiera donc depuis Paris. Une organisation inédite donc qui a pour but de restructurer totalement le projet parisien pour ainsi obtenir des meilleurs résultats à l'avenir. Si Kylian Mbappé demandait des changements, il semble avoir été écouté.