PSG : Marcelo Gallardo pour remplacer Mauricio Pochettino ?

Un Argentin pour succéder à un Argentin ? Selon les dernières informations du quotidien L'Equipe, le nom de Marcelo Gallardo (46 ans) est en tout cas évoqué comme potentiel successeur de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Plus que jamais poussé vers la sortie, l'actuel entraîneur des Rouge et Bleu pourrait d'ailleurs toucher entre 10 à 15 millions d'euros d'indemnités en cas de départ.

Dès lors, Gallardo, ancien joueur de l'AS Monaco mais aussi du PSG (lors de la saison 2007-2008) et qui s'est, depuis, bâti un joli palmarès en tant qu'entraîneur à la tête de River Plate, avec notamment deux Copas Libertadores et une Copa Sudamericana, pourrait être l'heureux élu. Son nom avait déjà été cité l'été dernier du côté de l'OL. Méfiance tout de même, si son nom est présent au milieu de ceux déjà évoqués tels que Joachim Löw (62 ans, ex-sélectionneur de l'Allemagne), Antonio Conte (52 ans, Tottenham) ou encore Thiago Motta (39 ans, La Spezia), aucun ne semble encore faire l'unanimité. Et Zidane dans tout ça ?