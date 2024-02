Samir Nasri préfère l’OM à Man City et Arsenal

Ce sont les trois clubs majeurs de sa carrière. Samir Nasri a débuté à l’OM, son club formateur, puis a rejoint Arsenal, où il s’est révélé aux yeux de l’Angleterre, avant de briser le cœur des Gunners en rejoignant Manchester City, où il a garni son palmarès.

Hier, sur le plateau du Canal Champions Club, où il officie en tant que consultant, Nasri a été taquiné par David Ginola. « Et s’il y avait Arsenal-Manchester City ? », lui demande l’ancien Parisien. « Je suis pour City », répond Nasri. « Et Man City-Marseille ? », relance Ginola. « Marseille ! », rétorque immédiatement l’ancien milieu offensif. Et oui, ce sera toujours l’OM en premier pour Samir Nasri.