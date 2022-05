OM : une soirée complètement folle

La suite après cette publicité

Il y a des soirées qui basculent dans l'irrationnelle. Elles sont peu nombreuses, donc quand une nous tombe dessus, il faut savoir en profiter. C'est ce genre de soirée qui s'est déroulée ce samedi soir à Marseille. L'OM, pour se qualifier en Champions' League, devait faire au moins un match nul contre le Racing Club de Strasbourg. Pour finir deuxièmes, les Olympiens devaient faire mieux que l'AS Monaco. Ils n'avaient donc pas franchement leur destin entre les pieds.

Pour se convaincre que c'était un soir à ne pas manquer, il fallait arriver tôt devant le Vélodrome. Des supporters, partout. Des fans qui chantaient, s'époumonant avant même de rentrer dans l'enceinte où les Dodgers, groupe du virage nord, allait fêter leurs trente années quelques instants plus tard. Dès les premières minutes, ça s'emballait, mais l'OM ne trouvait pas la faille.

L'OM peut aussi remercier Lens

Pour entendre un premier vrombissement des tribunes, il fallait attendre la trentième minute. Moment choisi par Lens pour ouvrir le score contre Monaco et par les Dodgers pour craquer des fumigènes afin de fêter leur naissance qui date de 1992. Mais avant la mi-temps, l'OM allait faire le boulot grâce à l'inévitable Gerson. Mais en seconde période, tout bascule puisque Monaco, revenu juste avant la mi-temps, prenait l'avantage. Les Phocéens jouaient, eux, à la ba-balle.

Puis, c'est redevenu possible. L'OM marquait le deuxième puis le troisième, puis le quatrième but. Il n'en manquait plus qu'un pour dépasser Monaco au classement. Puis, tout a à nouveau changé. Lens égalisait dans les ultimes secondes, propulsant l'OM à la deuxième place. Alors que l'OM joue un ultime corner, la balle frappe la main d'un défenseur alsacien. Mais Stéphanie Frappart décidait, alors que le banc de Marseille avait envahi la pelouse, de stopper la rencontre. Ensuite, on nous a bien expliqué que l'arbitre allait probablement siffler le penalty.

La C1 pour Payet

Nous avons attendu longtemps cette qualification, nous suiveurs de l'OM. Longtemps les supporters l'ont attendue et longtemps les joueurs et le staff l'ont convoitée. Le stade était en ébullition évidemment, les joueurs multipliaient les câlins à Mandanda, qui a peut-être fait ses adieux à son club ce samedi. Pour Boubacar Kamara, c'est sûr. Puis, Sampaoli s'est présenté devant la presse.

« c'est difficile, mais grosse émotion, je suis content pour le groupe, pour les joueurs, ils ont fait une année incroyable. Je les remercie vraiment. Pour le but, je m'en rends compte parce que le stade crie. Il s'est embrasé. J'ai vu Kamara qui célébrait ce but de Lens. On a eu de la joie pour tout le monde. Il y a les émotions de la qualification bien sûr et de le faire sans notre meilleur joueur. On lui donne la possibilité de jouer. Luan a été régulier il a du s'adapter. Beaucoup de joueurs se sont développés. On a fait une bonne fin de saison avec cet objectif qui était le mien », s'est-il exprimé. Cette fois, l'OM sera en Ligue des Champions et cette fois, l'été sera paisible.