LAFC : Denis Bouanga veut revenir jouer en L1

En 2022, Denis Bouaga (29 ans) avant fait le choix de quitter l’Europe pour tenter l’aventure en Major League Soccer, du côté du Los Angeles FC. Une expérience américaine qui se passe très bien pour l’international gabonais. Auteur de 20 buts en 31 matches de championnat cette année, Bouaga a tout simplement été le meilleur buteur de la MLS. Mais à l’occasion d’un retour en France, l’ancien joueur de l’ASSE a de nouveau confié qu’il aimerait revenir jouer en France malgré un contrat courant jusqu’en décembre 2025 avec la franchise californienne.

« Mon objectif est clair et affiché, je souhaite revenir jouer en France ou dans un club européen, notamment pour me rapprocher de ma famille. Il y a des pistes évidemment, il y a des discussions, on verra ce qui va aboutir. En 2022, j’aurais pu continuer en Europe, mais Los Angeles était clairement le club qui me voulait le plus. Les dirigeants m’ont appelé quasiment tous les jours à l’époque. C’était clairement un pari, mais j’ai vraiment privilégié le sportif dans mon choix. Pour moi, le niveau du championnat américain est entre celui de la Ligue 2 et de la Ligue 1, mais il progresse très vite. C’était la première fois que je quittais la France, c’est une tout autre expérience », a-t-il déclaré au Maine Libre.