MLS : Xherdan Shaqiri est le joueur le mieux payé

Les supporters de l’OL l’ont déjà oublié. Après son court passage en Ligue 1 (16 matches, 2 buts en 6 mois), Xherdan Shaqiri rejoignait la MLS avec l’ambition de se relancer. Un an plus tard, l’international suisse évolue toujours du côté des Chicago Fire et semble être bien plus performant que lors de son passage à Lyon. Il a déjà inscrit 7 buts et délivré 12 passes décisives sous ses nouvelles couleurs.

Et ses bonnes performances s’accompagnent aussi d’un bon salaire, à en croire les informations publiées par la MLS, elle-même, dans un communiqué. En effet, l’ancien joueur de Liverpool est le mieux payé du championnat nord-américain, avec 8,15 millions de dollars annuels (compensations comprises). Il devance les attaquants italiens du Toronto FC Lorenzo Insigne (7,5 millions) et Federico Bernadeschi (6,3 millions) ainsi que Javier Hernandez (7,44 millions de dollars) et Douglas Costa (4,51 millions). Les salaires des joueurs de MLS ont augmenté de 27% en 4 saisons.

