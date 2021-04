La Juventus, Manchester United, le PSG et Liverpool foncent sur Ousmane Dembélé !

La suite après cette publicité

Ousmane Dembélé a vraiment bien retourné la situation. En grosse difficulté depuis son arrivée à Barcelone pour remplacer Neymar en 2017, le Français a, sous Ronald Koeman, cette saison, tout changé et se retrouve comme l'un des hommes forts des Blaugranas et surtout il a retrouvé l'équipe de France de Didier Deschamps au meilleur moment puisque la liste pour l'Euro devrait tomber très bientôt. En plus de cela, il a beaucoup impressionné avec les Bleus.

Oui, mais voilà, il y a un hic. En effet, l'ancien Rennais sera en fin de contrat au 30 juin 2022 et donc il va vite falloir prendre une décision pour les Catalans. Soit on arrive à le prolonger, soit on le cède dès cet été pour essayer de gratter quelques deniers. Joan Laporta, le nouveau président du Barça, milite pour le prolonger et a même déjà commencé les discussions pour essayer de trouver un accord qui pourrait arranger toutes les parties.

United et la Juve avancent

Mais ce n'est pas aussi simple. Car dans son édition de ce dimanche pascal, Mundo Deportivo avance que le Barça sait que beaucoup d'écuries européennes sont à l'affût. En France, le Paris Saint-Germain l'a dans sa ligne de mire, tout comme Liverpool. Mais les deux formations, encore engagées en Ligue des Champions (le PSG affronte le Bayern Munich et Liverpool, le Real Madrid), n'ont pas encore vraiment bougé sur ce dossier. Au contraire de deux autres équipes.

En effet, toujours selon MD la Juventus, qui peine cette saison sous la houlette d'Andrea Pirlo, va essayer de se renouveler pour la saison prochaine et pense donc à l'ex du BvB (23 ans). Manchester United, déjà intéressé l'été dernier par un prêt avant que le deal ne capote, est toujours sur les rangs. Les dirigeants des deux clubs auraient déjà approché les agents d'Ousmane Dembélé pour essayer de voir dans quelles conditions il pourrait arriver chez eux. Le Barça est dans les cordes.