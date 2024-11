Italie - France : la joie de l’énorme Lucas Digne

Il est l’un des grands gagnants ce rassemblement de novembre. Titulaire face à l’Italie ce soir, Lucas Digne a rendu une prestation XXL, couronnée par deux passes décisives et un coup-franc sublime (le but a été accordé à Vicario contre son camp), et récompensée de la note de 8 sur notre site. Après la rencontre, le latéral d’Aston Villa a exprimé sa joie au micro de TF1.

«Je me sens à l’aise dans le groupe. C’est un groupe qui vit bien. C’est le travail de tout le monde et la nouvelle génération montre qu’il y a énormément de qualité, c’est à nous de tirer tout le monde vers le haut. Il fallait que le groupe réponde présent. Je pense que ce match-là va servir de référence, il fallait de l’envie. Cela a montré à tout le monde, à tous ceux qui nous critiquaient que le groupe vit bien, est uni, veut aller vers l’avant et est capable de grandes choses.»