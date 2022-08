Le FC Barcelone dans le viseur du syndicat des joueurs danois

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Martin Braithwaite peut compter sur différents soutiens en cette période difficile. Parmi eux, celui de Michael Sahl Hansen, directeur de l'Association des joueurs danois, qui dénonce un fait de « harcèlement » de la part du club catalan. Non désiré par Xavi, qui lui a fait part de son envie de le voir quitter le club, l'ancien Toulousain ne souhaite pas faciliter la tâche des Blaugranas et refuse, pour le moment, toutes les offres qui lui ont été soumises. Une situation tendue, donc, entre les parties. Mais l'attaquant peut compter sur son compatriote et allié, qui s'est exprimé quant à la situation du joueur : « Le traitement que subit Martin est complètement déraisonnable. C'est probablement quelque part entre l'intimidation et le harcèlement. C'est honteux de voir comment le FC Barcelone essaie de le faire sortir de son contrat, de son travail. Un joueur qui est venu à leur secours lorsqu'ils étaient sous pression est maintenant en disgrâce. Où est la décence ? »

Il n'en demeure cependant pas moins que ce « harcèlement » dont fait état l'homme n'enfreint en réalité aucune loi, si ce n'est celle de la morale. « Un contrat est un contrat, et le FC Barcelone et Martin se sont engagés pour deux années supplémentaires. Martin doit continuer à honorer sa part de l'accord. Et le FC Barcelone devrait en faire autant. En outre, il serait bon qu'un des plus grands clubs du monde traite ses joueurs avec plus de respect » a tout de même déclaré Hansen.