Euro 2020 : la liste des 26 de la Hongrie sans Dominik Szoboszlai

Adversaire de la France à l'occasion de l'Euro 2020, la Hongrie, placée dans le groupe de la mort en compagnie du Portugal et de l'Allemagne également, a dévoilé ce mardi sa liste des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur Marco Rossi. Si les Magyars ont tout tenté et ont espéré jusqu'au dernier moment pouvoir compter sur leur star Dominik Szoboszlai (20 ans), il n'en est rien.

Comme annoncé un peu plus tôt ce mardi, le joueur du RB Leipzig, blessé aux adducteurs depuis son transfert en provenance du RB Salzbourg l'hiver dernier, n'est en effet pas suffisamment en forme pour aider ses partenaires à faire bonne figure dans cet Euro 2020. Les deux cadres hongrois que sont le gardien Peter Gulasci et le défenseur central Willy Orban sont eux bel et bien présents dans cette liste.

La liste des 26 Hongrois :

Gardiens : Ádám Bogdán (Ferencváros TC), Dénes Dibusz (Ferencváros TC), Péter Gulácsi (RB Leipzig, ALL),

Défenseurs : Bendegúz Bolla (MOL Fehérvár FC), Endre Botka (Ferencváros TC), Attila Fiola (MOL Fehérvár FC), Ákos Kecskés (Lugano FC, SUI), Ádám Lang (Omonoia Nicosie, CHY), Gergő Lovrencsics (Ferencváros TC), Willi Orbán (RB Leipzig, ALL), Attila Szalai (Fenerbahçe, TUR) ;

Milieux : Tamás Cseri (Mezőkövesd), Dániel Gazdag (Budapest Honvéd FC), Filip Holender (FK Partizan, SER), László Kleinheisler (NK Osijek, CRO), Ádám Nagy (Bristol City, ANG), Loïc Nego (MOL Fehérvár FC), Ándras Schäfer (Dunajská Streda, SLQ), Dávid Sigér (Ferencváros TC) ;

Attaquants : János Hahn (Paks), Nemanja Nikolić (MOL Fehérvár FC), Roland Sallai (SC Fribourg, ALL), Szabolcs Schön (FC Dallas, USA), Ádám Szalai (FSV Mayence, ALL), Kevin Varga (Kasımpaşa SK, TUR), Roland Varga (MTK Budapest).