PSG - Troyes : les compositions probables

Champion de France en titre, le Paris-Saint Germain est, une nouvelle fois, bien parti pour conserver sa suprématie à l'échelle nationale. Fort de deux points d'avance sur son dauphin lensois, le club de la capitale tentera, ce samedi à 17 heures, de conforter son fauteuil de leader lors de la réception de Troyes, onzième avec treize petites unités.

Vainqueur facile d'Ajaccio (3-0), le week-end dernier, le PSG aura également à cœur de confirmer sa superbe prestation réalisée au Parc des Princes contre le Maccabi Haïfa (7-2, 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions) et ainsi faire le plein de confiance avant d'aller défier la Juventus Turin, mercredi prochain. De son côté, l'écurie auboise, qui reste sur un nul à domicile face à Lorient (2-2) et qui n'a plus gagné depuis quatre matches en L1, aura donc fort à faire.

Le PSG veut prendre le large !

Pour cette rencontre, Christophe Galtier pourra d'ailleurs compter sur le retour du milieu de terrain italien Marco Verratti, suspendu face au Maccabi Haïfa. En revanche, le défenseur portugais Danilo Pereira est absent en raison d'une lésion des ischios de la jambe droite. Dès lors, le tacticien parisien devrait opter pour un 4-4-2 avec Donnarumma, titularisé dans les buts. Devant le portier international italien, Mukiele, Ramos, Kimpembe et Bernat sont pressentis pour former le quatuor défensif. Au milieu, Verratti et Vitinha devraient, quant à eux, débuter aux côtés de Soler. Enfin, l'incroyable trio composé de Messi, Mbappé et Neymar est annoncé titulaire.

Dans les rangs de Troyes, Karim Azamoum, Lucien Agoumé et Adil Rami pourraient manquer à l'appel. De ce fait, Bruno Irles pourrait aligner un 5-4-1. Devant Lis, T. Baldé, Palmer-Brown, Porozo, Salmier et Larouci auront la lourde responsabilité de contenir les assauts parisiens. Au milieu de terrain, Lopes, Kouamé, Chavalerin et Odobert devraient, quant à eux, être associés. Enfin, esseulé à la pointe de l'attaque troyenne, M. Baldé tentera d'apporter le danger dans la défense francilienne.

