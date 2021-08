Wolverhampton, à l'aube d'une nouvelle ère

C'est un peu rendez-vous en terre inconnue pour Wolverhampton. Après 4 ans avec Nuno Espirito Santo, le club anglais est devant une page blanche. C'est Bruno Lage qui a remplacé son compatriote. L'ancien technicien de Benfica n'est pas tout à fait un novice en Angleterre et en forçant un peu le trait, on pourrait même dire qu'il est "à domicile" chez les Wolves, qui ont intégré la galaxie Jorge Mendes depuis bien longtemps. Il en fait lui-même partie bien entendu. Sortant d'une année sans activité, le Portugais sait bien qu'assurer la pérennité du club ne sera pas simple, surtout en débutant par un déplacement compliqué du côté de Leicester ce samedi (16h).

D'autant que Wolverhampton a besoin d'un nouveau souffle. Promus en Premier League dès leur première saison avec Espirito Santo, après avoir remporté la Championship, les pensionnaires du Moulineux Stadium ont poursuivi leurs bons résultats en terminant deux fois de suite à la 7e place, signant retour remarqué dans l'élite du foot anglais. Une demi-finale de FA Cup et un quart de finale de League Europa plus tard, les Wolves semblaient lancer pour passer à la vitesse supérieure. Seulement, la vente de Diogo Jota l'été dernier a sans doute fait plus de mal que prévu et cette dernière saison fut celle de trop.

Bruno Lage connaît déjà l'Angleterre

Espirito Santo s'en est allé du côté de Tottenham, laissant son ancienne équipe à une décevante 13e place. «Ce que Nuno a fait ici était vraiment incroyable, mais nous devons oublier le passé. C'est la réalité du football, c'est dans le présent. J'ai des idées différentes, je ne sais pas si elles sont meilleures ou pires, mais nous essayons de jouer d'une autre façon», tablait le nouvel entraîneur, également passé Sheffield Wednesday (2015-2017) et Swansea (2017/2018) comme adjoint de Carlos Carvalhal, l'un de ses mentors.

Technicien porté sur l'attaque, en témoigne son passage chez les Aguias, Lage récupère une équipe dont le visage n'a pas beaucoup changé depuis la saison dernière. Rui Patricio a été remplacé par José Sa et Rayan Aït Nouri a été définitivement transféré. Le jeune Colombien Yerson Mosquera (20 ans) est arrivé contre 5,5 M€, tout comme Francisco Trincao, prêté par le Barça avec option d'achat. Les expérimentés Conor Coady et Joao Moutinho sont toujours là, tandis que Raul Jimenez, absent de longs mois après une fracture du crane, est de retour à la compétition.

Un mercato un peu en sommeil

À un peu plus de deux semaines de la fin du mercato, seuls Ruben Neves et Adama Traoré, courtisés en Angleterre, pourraient quitter les Wolves. Rafa Mir lui ne fait pas partie des plans du club et devrait être vendu. Lage lui souhaite encore trois joueurs d'après le Telegraph mais ils tardent à venir et les rumeurs récentes, le Romain Amadou Diawara excepté, ne se bousculent pas vraiment. Le regard neuf du technicien devra croiser celui d'un effectif stable, ce qui ne semble pas le déranger outre mesure. «Chaque manager dans le monde a besoin de temps. La chose la plus importante est de comprendre les joueurs. Il y a un esprit conquérant et je peux sentir cette force intérieure. C'est une période très excitante.»