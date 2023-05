Ligue 1 : le RC Lens assuré de disputer la C1 la saison prochaine !

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Avec le match nul entre l’AS Monaco et le LOSC, le RC Lens est assuré de terminer sur le podium à la fin de saison. Reste à savoir désormais si ce sera à la 2e place ou la 3e. Mais avec le podium validé, Lens connaitra donc la Ligue des Champions l’année prochaine. Une première depuis la saison 2002-2003.

Les supporters lensois peuvent donc savourer. Les Sang et Or disputeront au moins le tour préliminaire pour la C1 s’ils terminent à la 3e place. S’ils confirment leur 2e place, ils disputeront directement les phases de groupe de la C1. Et il y a toujours une petite chance de finir Champion à la fin de saison. De quoi encore rêver.

