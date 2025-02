PSG : le communiqué de la fédération saoudienne sur Luis Campos

Au Paris Saint-Germain, il n’y a pas que les joueurs que le club souhaite prolonger. Conseiller football des Rouge et Bleu, Luis Campos est lui aussi au coeur des négociations. Pour rappel, le dirigeant portugais n’a toujours pas prolongé le contrat qui le lie au PSG jusqu’en juin. À l’heure où Paris semble enfin vivre une période de sérénité avec le trio Al-Khelaïfi-Campos-Luis Enrique, le Lusitanien va-t-il casser cet équilibre ?

Tout est possible, d’autant que Le Parisien révélait ces derniers jours que l’Arabie saoudite faisait les yeux doux à Campos. Et pas qu’un peu. Le pays du Golfe aurait offert un contrat de dix ans assorti d’un salaire annuel de 20 M€ au Portugais. Une offre que même le PSG ne pourrait se permettre de faire. Cependant, la fédération saoudienne a réagi en début de soirée via un communiqué relayé par les médias locaux.

Les Saoudiens démentent

« En réponse aux récentes spéculations médiatiques concernant d’éventuelles négociations avec le Portugais Luis Campos, actuel directeur sportif du Paris Saint-Germain, en vue de sa nomination à la tête de la direction technique de la Fédération, la Fédération Saoudienne de Football tient à préciser que cette information est totalement infondée », indique la SAFF, avant de poursuivre.

« Elle souligne l’importance de s’appuyer sur des sources officielles et d’établir un contact direct avec son service de communication institutionnelle afin de garantir l’exactitude et la fiabilité des informations diffusées ». S’agit-il d’un vrai démenti ou d’un communiqué destiné à calmer le jeu ? Les prochaines semaines nous apporteront leurs réponses.