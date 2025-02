PSG : l’Arabie saoudite offre un pont d’or à Luis Campos !

« Luis Campos est très heureux à Paris. Je suis très content de ce que fait Luis Campos depuis qu’il est ici. Je veux qu’il prolonge son contrat avec le PSG. Depuis que je suis président, je n’ai jamais ressenti une telle osmose entre un directeur sportif et son entraîneur ». Voilà ce que déclarait récemment Nasser Al-Khelaïfi au sujet de son conseiller football, intitulé officiel de son titre. Pourtant, comme rapporté par Le Parisien, aucune offre de prolongation concrète n’est encore arrivée sur la table. Ce qui laisse le champ libre aux courtisans du Portugais âgé de 60 ans.

Et c’est une offre en or qui vient de lui parvenir, rapporte le quotidien francilien. En effet, l’Arabie saoudite souhaiterait en faire la pierre angulaire de son projet pour la Coupe du monde 2034, en lui confiant les clés de la sélection nationale. Pas en tant que sélectionneur bien sûr, mais en grand architecte, dans l’optique d’atteindre l’objectif assez fou d’une place dans le dernier carré de la compétition. Les négociations ont eu lieu la semaine dernière entre les représentants saoudiens et ceux de Luis Campos.

L’Arabie saoudite envoie du lourd

Avec à la clé une offre pharaonique, de 20 M€ par an, et pour 10 ans. Soit un montant total de 200 M€ pour l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco. Reconnu à l’international pour son travail et ses méthodes, Luis Campos a donc déclenché une proposition saoudienne. Mais il est régulièrement courtisé sur le marché, puisqu’Arsenal et Chelsea rêvent toujours de l’attirer. Et auraient même entamé les contacts. Alors, le PSG doit-il s’inquiéter de ce bourdonnement autour de son homme fort ?

Luis Campos donnerait encore sa priorité au PSG, où il s’épanouit dans son rôle et dans sa relation avec l’entraîneur Luis Enrique. Le projet mis en place depuis 1 an et demi le passionne, et correspond aussi à ce qu’il aime faire. Mais à force d’attendre une proposition chiffrée jugée satisfaisante et avec un contrat qui prend fin en juin, il n’hésitera pas à saisir une bonne opportunité si rien n’avance du côté parisien.