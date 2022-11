EdF : Kylian Mbappé et Olivier Giroud au repos, Karim Benzema bien présent à l'entraînement

La suite après cette publicité

Deux absents de taille. Ce lundi, les 26 joueurs appelés par Didier Deschamps pour représenter l'équipe de France au Qatar, lors de la Coupe du monde 2022 (20 novembre - 18 décembre), sont arrivés au compte-gouttes à Clairefontaine. Les Tricolores ont eu l'occasion de se retrouver avant le premier point presse de ce rassemblement et le premier entraînement. Un entraînement auquel n'ont pas participé Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Les deux champions du monde 2018 sont restés au repos et n'ont pas été aperçus sur le pré du CNF, dans les Yvelines.

Karim Benzema, dont l'état de santé inquiétait à quelques jours de l'entrée en licence de la France dans le groupe D, était lui bien présent. Le Ballon d'or 2022 a participé au footing collectif en début de séance ainsi qu'à un petit exercice aux côtés d'Ousmane Dembélé, Jules Koundé, Ibrahima Konaté et Eduardo Camavinga. Ces derniers cités étaient d'ailleurs les derniers présents sur le terrain en fin de séance, avec Alphonse Areola.