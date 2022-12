Manchester City - Liverpool : les compositions officielles

Le football de clubs reprend ses droits cette semaine, avec un beau choc pour le 4e tour de la League Cup anglaise. Manchester City reçoit Liverpool à 21h ! Les Citizens n’ont joué qu’un match amical durant la trêve mondiale, pour un succès 2-0 face à Gérone dimanche, avec des buts de De Bruyne et Haaland. Les Reds de leur côté ont chuté face à l’OL (0-2) et largement battu l’AC Milan (4-1), grâce notamment à un but de Salah.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche de gala, l’Égyptien est titulaire avec Nuñez et Carvalho devant. Kelleher est dans les buts, Gomez et Matip forment la charnière avec Milner et Robertson sur les côtés. Côté Skyblues, Haaland est titulaire, tout comme Mahrez. De Bruyne, Rodrigo et Gundogan forment le milieu de terrain, et Ortega Moreno est dans les cages.

À lire

Man City : Pep Guardiola sous le charme de Kevin De Bruyne

Suivez ce match en direct commenté

La suite après cette publicité

Les compositions

Manchester City : Ortega Moreno - Lewis, Akanji, Laporte, Aké - De Bruyne, Rodrigo, Gundogan - Mahrez, Haaland, Palmer

Liverpool : Kelleher - Milner, Matip, Gomez, Robertson - Elliott, Bajcetic, Thiago - Salah, Nuñez, Carvalho