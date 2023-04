L’Algérie candidate à l’organisation de la CAN 2027

Ce jeudi, la Confédération Africaine de Football a publié un communiqué de presse dans lequel elle dévoile les noms des six pays (ils sont 4 candidats car certains ont fait des candidatures communes, ndlr) ayant postulé à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Parmi les candidats souhaitant devenir pays hôte de la compétition, on retrouve notamment l’Algérie.

«A l’expiration du délai fixé par l’administration, la CAF a enregistré quatre différentes candidatures. Les nations candidates sont (par ordre alphabétique) : l’Algérie, le Botswana, l’Égypte et le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie (candidature conjointe des trois pays).» Tous ces pays ont jusqu’au 23 mai prochain pour soumettre leur candidature finale et tous les documents nécessaires. Ensuite, la CAF ira faire des visites d’inspections entre le 1er juin et le 15 juillet 2023 avant que le Comité Exécutif de l’instance dirigeante tranche. On ne sait pas encore à quel moment la CAF désignera le pays hôte.

