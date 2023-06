L’Atalanta fixe un prix pour sa pépite Rasmus Højlund

L’Atalanta se résout peu à peu à perdre sa pépite Rasmus Højlund. Le jeune Danois (20 ans), auteur de 9 buts en 32 matchs de Serie A cette saison, est dans le viseur de beaucoup de clubs, dont Manchester United ou encore Chelsea. Les Anglais vont sans doute se rabattrent sur d’autres pistes, laissant le champ libre.

La suite après cette publicité

C’est notamment le cas de Naples, qui prospecte d’ores et déjà pour l’après-Victor Osimhen. D’après le Corriere dello Sport, les Partenopei connaissent le prix à payer pour Højlund puisque la Dea a fixé le tarif à 50 M€, bonus compris. Une somme élevée pour le champion d’Italie, qui hésite, et fait de Beto (Udinese) une alternative possible.

À lire

Naples : l’agent de Victor Osimhen a rencontré Aurelio De Laurentiis