Le FC Barcelone veut blinder 2 futurs tauliers

Ils n'ont que 18 ans, mais ils représentent l'avenir du FC Barcelone. Si d'autres joueurs également très jeunes comme Nico Gonzalez et Gavi pointent aussi le bout de leur nez en équipe première et qu'Ilaix Moriba a lui fait le choix de partir, c'est autour de Pedri et d'Ansu Fati que devrait se construire le FC Barcelone de ces prochaines années.

Et forcément, après la déconvenue Messi, la direction catalane ne veut pas prendre le moindre risque avec les deux joueurs, à l'heure où financièrement, le club catalan est clairement en position de faiblesse par rapport à bien d'autres grosses écuries européennes. Le FC Barcelone a donc l'intention de blinder les deux pépites comme l'indique Mundo Deportivo ce dimanche.

Pedri, facile. Ansu Fati, un peu moins

La direction du club catalan a ainsi commencé à travailler sur celle de Pedri. Le contrat du joueur expire en 2022, mais le club a deux années en option qu'il peut lever unilatéralement, ce qui porte réellement la durée de son contrat jusqu'en 2024. Il devrait y avoir une belle revalorisation salariale, d'autant plus que le joueur ne fera pas pression sur ses dirigeants et n'a aucun doute sur sa volonté de rester. Des clubs huppés sont pourtant prêts à le couvrir d'or, mais lui ne pense qu'au Barça actuellement.

Ansu Fati est dans la même situation, même si du côté de son agent, Jorge Mendes, on estime que ces deux années en plus n'ont aucune valeur et n'existent tout simplement pas. Un dossier un peu plus compliqué donc. Le FC Barcelone veut cependant trouver un terrain d'entente avec l'agent lusitanien pour que Fati reste longtemps en Catalogne. Affaire(s) à suivre, avec une certitude : le Barça ne peut pas se permettre de les perdre...