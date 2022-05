Ligue 2 : Sochaux crucifie le Paris FC en toute fin de match et jouera la demie des barrages !

Qui tentera d'accompagner Toulouse et l'AC Ajaccio en Ligue 1 pour la saison prochaine ? On ne le saura pas tout de suite, mais on connaît déjà les deux candidats qui challengeront le dix-huitième de Ligue 1 : l'AJ Auxerre, troisième du championnat, et Sochaux, qui s'est imposé 2-1 à Charléty ce soir. La rencontre démarrait sur un rythme endiablé, puisque Namé manquait un penalty au bout de quatre minutes de jeu seulement. Mais les supporters parisiens n'allaient pas attendre longtemps pour enfin fêter un but, puisque Siby ouvrait le score après un bon centre d'Hanin (1-0, 8e). Au quart d'heure de jeu... nouveau penalty manqué par le PFC, cette fois par Alfarela.

Autant dire que Sochaux s'en sortait particulièrement bien. Les locaux eux pouvaient avoir des regrets, puisqu'en plus d'avoir vendangé d'autres occasions, ils étaient réduits à dix juste avant la pause, puisque Name écopait d'un deuxième jaune (43e). Une fin de première période catastrophique, puisqu'Ambri égalisait pour le FCSM, d'un tir puissant (1-1, 45e+1). En deuxième période, les Sochaliens étaient plutôt dominants, mais n'avaient pas tant d'occasions que ça, face à des Parisiens qui tenaient bien. C'est en toute fin de temps additionnel, à la 90e+2, que les hommes d'Omar Daf ont inscrit le but de la victoire, oeuvre de Maxime do Couto ! Gros match face à Auxerre vendredi donc !

Revivez le film du match sur notre live commenté.