OGC Nice - ASSE : les compositions officielles

Ce mercredi a lieu un match en retard de la 36e journée de Ligue 1 avec un duel entre l'OGC Nice qui est sixième et l'AS Saint-Étienne qui est 18e et barragiste. A domicile, l'OGC Nice opte pour un 4-4-2 avec Walter Benitez dans les cages derrière Flavius Daniliuc, Jean-Clair Todibo, Dante Bonfim et Melvin Bard. Le double pivot est assuré par Pablo Rosario et Mario Lemina tandis que Billal Brahimi et Justin Kluivert prennent les couloirs. Enfin, Andy Delort et Amine Gouiri sont associés en attaque.

De leur côté, les Verts s'organisent dans un 3-4-3 avec Paul Bernardoni comme dernier rempart. Devant lui, Eliaquim Mangala, Harold Moukoudi et Saïdou Sow constituent la défense. Les rôles de pistons sont assurés par Yvann Maçon et Gabriel Silva. Dans l'entrejeu, Mahdi Camara et Zaydou Youssouf forment le double pivot. Enfin, Ryad Boudebouz et Denis Bouanga accompagnent Arnaud Nordin en attaque.

Les compositions

OGC Nice : Benitez - Daniliuc, Todibo, Dante, Bard - Brahimi, Rosario, Lemina, Kluivert - Delort, Gouiri

AS Saint-Étienne : Bernardoni - Mangala, Moukoudi, Sow - Maçon, Camara, Youssouf, Silva - Boudebouz, Nordin, Bouanga

