Pronostic OM-OL, cote et compos probables

Après sa défaite en demi-finale aller de C4 face à Feyenoord (3-2), l'OM est de retour au Vélodrome, cette fois-ci pour la 35eme journée de Ligue 1. Deuxièmes du Championnat, les Marseillais reçoivent l'OL dans un match qui s'annonce déjà bouillant. La rivalité naissante entre les deux clubs et les antécédents cette saison (le match aller avait été arrêté après un jet de bouteille sur Payet), la rencontre promet d'être animée sur le terrain et en tribune. Les hommes de Jorge Sampaoli n'ont perdu qu'un seul de leurs 7 derniers matchs (6 victoires), c'était lors du Classique face au PSG. De son côté, l'OL de Peter Bosz n'est pas au mieux en ce moment. Après l'élimination en Ligue Europa face à West Ham, le club n'a pas spécialement rassuré, mais il reste sur un large succès face à Montpellier (5-2). L'actuel 8eme de Ligue 1 veut encore croire à l'Europe, mais il faudra gagner les derniers matchs pour atteindre cet objectif. À commencer donc par ce dimanche face à l'OM.

Si l'Olympique de Marseille a encaissé trois buts face à Feyenoord, avec de nombreuses erreurs défensives, l'équipe encaisse très peu de buts sur ces derniers matchs. Les coéquipiers de William Saliba restent d'ailleurs la troisième meilleure défense du Championnat cette saison. Et au Vélodrome, l'OM est en grande forme depuis quelques matches. Après avoir connu des difficultés en début de saison, les Marseillais semblent de nouveau galvanisés par l'ambiance électrique de leur stade. Ils restent d'ailleurs sur 5 victoires au Vélodrome, toutes compétitions confondues. En face, c'est justement tout l'inverse. L'OL peine à l'extérieur et n'a remporté qu'un seul de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (pour 3 nuls et 2 défaites). Et ce ne sera pas facile de briser cette série face à un OM en pleine confiance.

Ces dernières semaines, Dimitri Payet semble revenir à son meilleur niveau après avoir connu une légère période de creux. Face à Reims, il avait la possibilité de rentrer dans l'histoire du Championnat de France en devenant le premier joueur à inscrire 100 buts et délivrer 100 passes décisives en Ligue 1. Avec 99 buts au compteur, le milieu de 35 ans est toujours à la recherche de ce petit but symbolique. Et ce match face à l'OL sera évidemment très particulier pour lui puisqu'il avait été victime du jet de bouteille lors du match aller. De quoi lui donner une motivation supplémentaire face à un adversaire qui lui réussit bien. C'est l'adversaire contre lequel il a délivré le plus de passes décisives dans sa carrière (10). Auteur de 12 buts en L1 (7 penaltys réussis depuis le début de saison), Dimitri Payet pourrait bien être décisif ce dimanche soir.

Si les Marseillais arriveront avec l'envie de faire un résultat et de prendre leur revanche du match aller (défaite 2-1), la fatigue accumulée de la Coupe d'Europe pourrait bien peser dans les jambes surtout que Jorge Sampaoli n'a pas spécialement fait tourner face à Feyenoord ce jeudi. De son côté, l'OL a eu une semaine de récupération entière pour bien préparer ce choc. Les Lyonnais, qui ne semblent pas au mieux cette saison, restent la bête noire des Marseillais sur ces dernières saisons. Sur les 4 derniers matchs, les deux équipes se sont partagées les points à deux reprises. Mais plus globalement, l'OL reste sur une seule défaite sur les 8 dernières confrontations (6 victoires, 2 nuls). Deux équipes dans des dynamiques différentes, mais qui pourraient bien se tenir tête dans cet Olympico.

Les compos probables de ce OM-OL

La composition probable de l'OM signée Jorge Sampaoli

Lopez - Rongier, Saliba, Peres, Kolasinac - Guendouzi, Kamara, Gueye - Ünder, Milik, Payet

Absents : Balerdi, De La Fuente (blessés)

La composition probable de l'OL signée Peter Bosz

Lopes - Gusto, Boateng, Lukeba, Emerson - Paqueta, Mendes, Aouar - Tetê, Dembélé, Toko Ekambi

Absents : Cherki, Diomandé (blessés)

Incertains : Denayer, Da Silva, Dubois, Faivre, Caqueret.