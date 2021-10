Rennes : la réaction à chaud d'Hamari Traoré après la victoire contre le PSG

Invaincu depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain a connu sa première défaite en Ligue 1. Après huit succès, les Franciliens ont chuté contre le Stade Rennais assez logiquement (2-0). Les Bretons ont fait déjouer le club de la capitale qui n'a d'ailleurs pas cadré le moindre tir. À l'issue de la rencontre, Hamari Traoré s'est exprimé au micro de Prime Vidéo.

Le latéral est revenu sur ce match référence dans la saison du Stade Rennais : «oui le début de match était bon, on les a mis sous pression. On a eu des occasions. On a souffert en fin de première période, mais on a mis ce but. On a mis le second qui nous a encore plus mis en confiance on a fait un exploit. On a bien fermé l'axe comme le coach l'a demandé et on les a emmenés sur les côtés, ça s'est bien passé.»