OM : Frank McCourt dévoile les nouveaux objectifs

La suite après cette publicité

Depuis vendredi, tout Marseille est en émoi. Jacques-Henri Eyraud a été remplacé au poste de président de l'Olympique de Marseille par Pablo Longoria. Jorge Sampaoli est arrivé dans la Cité Phocéenne et encore mieux, Frank McCourt, le propriétaire du club, est aussi arrivé afin de rencontrer plusieurs personnes dont le maire de la ville, Benoît Payan, et les leaders des groupes de supporters. Après sa rencontre avec l'Édile, justement, avait filtré l'idée que le Bostonien voulait gagner la Ligue des Champions. Mais avec quel argent ?

« J'ai prouvé qu'il ne s'agit pas seulement d'agent. On en a mis plus que ce qu'on avait dit. Pablo est quelqu'un qui a énormément d'expérience dans le foot, c'est quelqu'un qui connait très bien le milieu. Il est très impressionnant. Je lui ai demandé d'atteindre les objectifs. Il doit bâtir le plan nécessaire et dire ce dont il a besoin. Je vais continuer à soutenir le club. Je suis impatient de voir ce que ça va donner, il faut lui laisser le temps. C'est quelqu'un de très intelligent. Il va falloir être créatif et innovant. Je pense qu'il sera très bon dans ce nouveau poste », a commencé par expliquer le grand patron de l'OM sur les ondes de RMC ce mardi.

« Je pense que j'ai tenu les promesses que j'ai faites par le passé »

Benoît Payan, lui, avait légèrement rétropédalé avant que l'ancien boss des Dodgers précise qu'il voulait bien gagner la C1 : « si ce n'est pas clair à ce stade, je vais le dire. On veut que l'OM, que ce club, soit compétitif tous les ans. On veut être dans le top 3 et lorsque l'on pourra jouer régulièrement la C1 et qu'on sera régulier dans la compétition, une fois tout ça effectué, on pourra se propulser vers la phase suivante : gagner la compétition. C'est un processus qui va prendre du temps, je n'ai pas de baguette magique. Il va falloir investir et qu'on garde en ligne de mire notre objectif. Ça va demander beaucoup d'engagement et d'efforts. Et je suis convaincu qu'on peut le faire. Je suis impatient de voir Pablo et Jorge au travail ».

Enfin, l'Américain, lorsqu'il est interrogé sur l'enveloppe mercato de l'été prochain, décide de botter en touche et renvoie vers Pablo Longoria, qui doit lui demander ce dont il a besoin. Hors de question de donner un quelconque chiffre. « C'est la même réponse que tout à l'heure. On est motivé et je suis très compétiteur je veux atteindre les objectifs. Je pense que j'ai tenu les promesses que j'ai faites par le passé, je vais être transparent avec les supporters. Ce n'est pas moi qui vais prendre les décisions pour les joueurs, c'est Pablo. Il va bâtir un plan et dire de quels joueurs il a besoin. J'ai rencontré les sept groupes et je leur expliquer ou nous en sommes et où nous voulons aller », a-t-il ainsi conclu. On n'est pas franchement plus avancé...