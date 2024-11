Le Barça veut prolonger Wojciech Szczęsny qui n’a toujours pas joué

Il y a quelques semaines, le FC Barcelone avait eu la mauvaise nouvelle d’apprendre la blessure grave de Ter Stegen. Le gardien allemand, victime d’une rupture complète du tendon rotulien du genou droit, va manquer le reste de la saison. Il fallait donc recruter en urgence un nouveau portier. Mais avec le mercato terminé, le Barça n’avait plus trop le choix et c’est finalement Wojciech Szczęsny qui est sorti de sa retraite pour dépanner. L’ancien international polonais, venait de rompre son contrat avec la Juventus pour partir à la retraite cet été.

La suite après cette publicité

Il n’a finalement pas pu dire non à la direction barcelonaise pour cette saison. Mais pour le moment, on ne peut pas dire qu’il a vraiment joué un rôle avec le Barça. Depuis son arrivée, il n’a pas disputé la moindre minute puisqu’Inaki Pena donne satisfaction en tant que titulaire. Selon les informations de Marca, le FC Barcelone envisage tout de même de prolonger d’un an Wojciech Szczęsny. Le club estime qu’il met une bonne ambiance dans le groupe et affiche une attitude exemplaire à l’entraînement. Hansi Flick veut aussi avoir trois gardiens compétitifs la saison prochaine quand Ter Stegen reviendra de blessure.