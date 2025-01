Fredrik Oppegård débarque à Auxerre

Fredrik Oppegård, latéral gauche norvégien (22 ans), s’est engagé avec l’AJ Auxerre jusqu’en 2028, devenant ainsi le premier joueur de son pays à porter le maillot du club. Formé au PSV Eindhoven après avoir débuté en Norvège, il a rapidement progressé au sein des équipes de jeunes avant de faire ses débuts professionnels à seulement 17 ans. Il a disputé 20 rencontres avec le club néerlandais, dont six en compétitions européennes.

Ces deux dernières saisons, Oppegård a été prêté successivement aux Go Ahead Eagles et à l’Heracles Almelo, où il a enchaîné les matchs en Eredivisie, acquérant ainsi une précieuse expérience. Son arrivée à l’AJA marque une nouvelle étape dans sa carrière, avec l’ambition de s’imposer en Ligue 1 et d’aider le club auxerrois à atteindre ses objectifs.