Argentine-France : Cristian Romero révèle pourquoi il a chambré Kylian Mbappé

Il y a un mois, l’Argentine a remporté la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar au terme d’un match fou face aux Bleus. En effet, les deux équipes se sont neutralisées (3-3) avant de se départager lors de la séance de tirs au but. Interrogé dans l’émission "Cómo Te Va" par le média argentin D Sports Radio, Cristian Romero est revenu sur cette rencontre, notamment sur le moment où il a célébré le troisième but de son pays en hurlant de joie au visage de Kylian Mbappé. Ses propos sont relayés par Marca.

«J’ai crié le but à la figure de Kylian Mbappé, car Enzo (Fernández) avait parlé avec lui et il (Kylian Mbappé) l’a très mal traité. Donc, j’ai fêté le but de Leo devant son visage.» Il a ensuite précisé : «je n’ai vu que le penalty de Leo (Messi). C’est le seul que j’ai vu. Après je n’ai plus vu de penaltys car j’étais à genoux , en train de prier (…) Je regarde la finale tous les jours. J’ai toujours voulu affronter la France en finale, car ils étaient champions du monde.» Sacré le 18 décembre dernier, le joueur de Tottenham est encore sur son nuage.

