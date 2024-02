Monaco : Denis Zakaria heureux pour Adi Hütter

Auteur d’un doublé exceptionnel et logiquement élu homme du match après la victoire (3-2) de l’AS Monaco contre l’OGC Nice, Denis Zakaria s’est arrêté au micro de Prime Vidéo. L’occasion pour le milieu de terrain monégasque de revenir sur sa prestation XXL. «C’est un match spécial pour moi, avec un doublé, je suis très heureux et surtout très heureux de cette victoire dans le derby. Sur le premier but, je contrôle dans l’espace et j’envoie ma frappe. J’ai tenté ma chance et je suis content que ce soit rentré. Sur le deuxième but, je récupère le ballon au départ, je vois ensuite qu’il y a de l’espace donc j’y vais, j’y ai cru et derrière Minamino me met un superbe ballon donc c’est facile de marquer avec un ballon comme ça». Relancé sur son rôle au sein de l’effectif asémiste, le Suisse de 27 ans en a également profité pour envoyer un message fort à son entraîneur, Adi Hütter.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Nice 39 21 8 11 6 4 22 14 3 Monaco 38 21 10 11 5 5 40 30

«Je peux aider mon équipe dans la défense centrale mais aujourd’hui le coach m’a mis au milieu et j’ai aidé au mieux, je suis content. Je pense que ce n’est pas moi (le sauveur d’Adi Hutter, ndlr), c’est toute l’équipe. On savait que ça serait un match difficile aujourd’hui et on a réussi à le faire. Je suis content pour l’équipe et pour le coach. J’essaie d’être à mon niveau à chaque match, dans une période compliquée, j’essaie d’aider au mieux l’équipe pour aider aussi le coach car ce n’était pas facile dernièrement pour lui donc je suis aussi content pour lui». L’intéressé appréciera.