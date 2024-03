Un ancien Ballon d’Or mise sur le PSG face au FC Barcelone

Le PSG a sûrement hérité d’un tirage abordable. En tout cas, la sentence aurait pu être encore plus lourde pour le club de la capitale qui a hérité du FC Barcelone en quarts de finale de Ligue des Champions. Et même si les hostilités ont déjà commencé avec le rival catalan, le Paris Saint-Germain a une sacrée carte à jouer : en cas de qualification, les ouailles de Luis Enrique affronteront le vainqueur de la confrontation entre le Borussia Dortmund et l’Atlético de Madrid en demi-finale. Avant d’y penser, il faudra bien évidemment se défaire du Barça qui, même si loin de son lustre d’antan, a toujours quelques coups espiègles dans sa besace.

Pour autant, Lothar Matthäus est formel : battre le club catalan ne sera qu’une simple formalité pour les Parisiens. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le Ballon d’Or 1990 ce mardi dans les colonnes de Bild : «je pense que le Paris Saint-Germain est favori contre Barcelone. Tout Paris rêve du titre depuis des années, Mbappé veut maintenant y ériger un monument. C’est une bonne chose pour l’équipe qu’il n’y ait qu’une seule superstar et pas autant qu’avant. Lewandowski ne brille plus au Barça comme il le faisait au Bayern, l’entraîneur Xavi s’en va et il y a de l’agitation au club. Quelque chose comme ça affecte l’équipe.» Réponse en avril !