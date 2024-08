OM : Roberto De Zerbi a tranché pour Amine Harit

L’Olympique de Marseille est en pleine révolution. Une révolution qui a débuté par l’arrivée au poste d’entraîneur d’un certain Roberto De Zerbi. Le technicien italien a été le premier gros coup réalisé par le duo Longoria-Benatia. Il fallait ensuite reconstruire un effectif qui avait montré ses limites la saison dernière. Et en plus d’avoir déjà recruté 9 joueurs (Wahi, Carboni, Hojberg, Greenwood, Koné, Cornelius, Brassier, Rulli, De Lange), le club phocéen a aussi décidé de se séparer de plusieurs joueurs de son effectif. Arrivés il y a un an, les deux attaquants Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr ont filé du côté de la Premier League. Et ce ne sont pas les seuls joueurs poussés vers la sortie.

La direction de l’OM ne compte plus sur Jordan Veretout, Chancel Mbemba ou encore Samuel Gigot. Les trois joueurs ont été placés dans le loft en attendant de trouver une porte de sortie. D’autres joueurs ne semblent pas non plus rentrer dans les plans de Roberto De Zerbi et ne seront pas retenus en cas d’offre intéressante. C’est notamment le cas d’Azzedine Ounahi. Et le milieu marocain n’est pas le seul dans ce cas là. Son coéquipier en club et en sélection Amine Harit est dans le même cas de figure. Comme révélé par La Provence, le joueur n’est pas dans les plans du technicien italien. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. L’ancien coach de Brighton ne le voit pas comme un titulaire dans son équipe.

Il n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi

L’international marocain (24 sélections, 1 but) n’a pas réussi à bouleverser la hiérarchie lors de cette préparation estivale. Dans le 4-2-3-1 que De Zerbi souhaite mettre en place, Amine Harit devra se contenter d’une place de remplaçant puisqu’il n’a pas convaincu son coach. Et forcément, difficile pour le joueur d’accepter en pleine force de l’âge (il vient tout juste d’avoir 27 ans) de passer une bonne partie de la saison sur le banc. Dans ce sens, le club conscient que le Marocain souhaite prétendre à mieux, a accepté de le placer sur la liste des transferts.

Même si garder Amine Harit dans un rôle de doublure aurait sans doute convenu à De Zerbi, la tendance est clairement à un départ pour l’ancien du FC Nantes. Auteur de 2 buts et 8 passes décisives la saison dernière, le milieu offensif reste une bonne opportunité sur le marché des transferts. Et l’OM pourrait récupérer une somme intéressante alors qu’il lui reste deux ans de contrat. Un départ semble finalement contenter tout le monde. Amine Harit trouverait un projet où il aurait un rôle important et l’OM récupérerait une somme d’argent non négligeable (il est estimé à 15 millions par Transfermarkt). Pour le moment, aucun club n’a montré un intérêt concret pour le joueur, mais cela pourrait évoluer d’ici la fin du mois forcément…