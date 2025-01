La Belgique vise deux entraîneurs français

Domenico Tedesco ne va pas faire de vieux os à la tête de la sélection belge. Nommé en février 2023 pour prendre la suite de Roberto Martinez, le technicien italo-allemand n’a pas réussi sa mission. Sous sa houlette, les Diables Rouges ont été éliminés dès les 8es de finale de l’Euro 2024 par l’équipe de France (1-0), en plus d’avoir connu des problèmes avec des cadres historiques de la sélection comme Romelu Lukaku et surtout Thibaut Courtois. Ce dernier a d’ailleurs quitté la sélection, tant que le sélectionneur sera en place.

La suite après cette publicité

Ça ne devrait plus durer très longtemps puisque Tedesco a été évincé du tirage au sort des éliminatoires au Mondial 2026. Il n’a pas encore été limogé officiellement mais sa position n’est d’ores et déjà plus tenable.«Cela ne sert à rien de laisser Tedesco faire des déclarations sur ses futurs opposants s’il ne connaît pas encore son propre avenir» justifiait même la Fédération belge (RBFA). Cette dernière s’est mise en quête d’un nouvel homme fort à la tête de son équipe nationale et son choix se porte pour le moment sur deux Français.

Garcia semble avoir une petite longueur d’avance sur Henry

Alors que le choix initial s’était porté sur Sérgio Conceição, lequel a finalement rejoint l’AC Milan, Le Soir, nous apprend que la piste Thierry Henry a refait surface. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France olympique connaît bien la maison belge pour avoir été l’adjoint de Martinez entre 2016 et 2018, puis entre 2021 et 2022. À l’époque, son passage a été particulièrement apprécié des cadres mais ses obligations et ses émoluments publicitaires compliquent les choses. Il a lui-même démenti cette rumeur sur RMC mardi. «Vous m’apprenez quelque chose. Il n’y a aucun contact avec la fédération belge.»

La suite après cette publicité

Son principal concurrent n’est autre que Rudi Garcia. Son travail a toujours plu outre-Quiévrain, où son doublé avec le LOSC Ligue 1-Coupe de France en 2011 n’a pas été oublié. Le coach de 60 ans a lui aussi l’avantage d’être libre depuis son départ de Naples à l’automne 2023. L’ancien Lyonnais et Marseillais avait déjà été cité pour prendre le poste il y a quelques mois. Cette fois, il serait même le candidat idoine de Vincent Mannaert, le tout nouveau directeur sportif de la Fédération belge. Un choix devrait être entériné d’ici la fin janvier/début février.