Equipe de France : les vérités de Thierry Henry pour l’après-Didier Deschamps

On avait quitté Thierry Henry le 9 août dernier avec la médaille d’argent autour du cou. Son équipe de France venait d’être battue en finale des Jeux Olympiques par une Espagne supérieure (5-3 t.a.b.). Il n’empêche, ses joueurs ont su conquérir le cœur du public. C’est sans doute sa plus belle récompense même s’il aurait préféré ramener dans sa valise un autre métal. La suite fut plus étonnante. Contre toute attente, le sélectionneur a quitté son poste alors que se profilait l’Euro Espoirs en Slovaquie (11 au 28 juin 2025). «C’était le moment d’arrêter. C’est un peu personnel», précise-t-il à RMC ce soir.

Le champion du monde 1998 est maintenant libre, mais cette expérience olympique l’a réconcilié avec le métier d’entraîneur, lui qui avait eu une dernière aventure compliquée à l’AS Monaco. «J’avais besoin de me prouver que je pouvais mener un groupe. Pas le montrer aux gens mais à moi-même, montrer que je peux avoir un impact sur un joueur ou une équipe. J’aspire et j’aimerais bien retourner sur un banc. Après, je bosse pour CBS (télévision anglaise), il y a la famille, les sponsors…» Il ne prendra pas n’importe quel projet avant de reprendre du service. C’est même lui qui le dit.

Thierry Henry veut voir Zidane à la tête de Bleus

«Pour le moment, il n’y a rien, pas de contact. On verra bien comment ça évolue mais je ne suis pas pressé.» Reste que le futur départ de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France pourrait changer la donne. Le sélectionneur a prévu de lâcher son tablier après le Mondial 2026. Thierry Henry fait partie avec Zinedine Zidane des deux favoris pour prendre la suite. «Je n’en sais rien. Vous savez que je ne vous répondrai pas. C’est à M. Diallo (le président de la FFF) qu’il faut demander. Il y a toujours un coach en place, c’est Didier Deschamps et je lui souhaite bonne chance pour la prochaine compétition. Après ça, il faut demander à M. Diallo.»

L’ancien meilleur buteur des Bleus s’est tout de même mouillé. Selon lui, le choix Zidane est une évidence. «C’est ce que tout le monde pense et demande depuis longtemps et ça serait mérité» affirme-t-il ce mardi, toujours sur les ondes de la radio. L’intéressé appréciera la passe décisive de son ancien partenaire. Il a d’ailleurs profité de son passage pour démentir la rumeur d’un retour en équipe de Belgique pour remplacer Domenico Tedesco, lequel ne devrait tenir très longtemps. «Vous m’apprenez quelque chose. Il n’y a aucun contact avec la fédération belge.» Pour rappel, il était l’adjoint de Roberto Martinez lors du Mondial 2018.