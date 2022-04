Bordeaux : Benoît Costil sort du silence !

Le gardien des Girondins de Bordeaux Benoît Costil a annoncé ce mercredi via son compte Instagram qu’il avait demandé à son avocat d’engager une procédure judiciaire contre ceux qui l’ont accusé de racisme. « Des individus mal intentionnés ont cru pouvoir porter atteinte à mon honneur et à ma réputation, en colportant publiquement de fausses informations, m'accusant d'avoir eu de soi-disant propos et comportements racistes au sein de l'effectif. Je conteste avec la plus grande force et la plus grande fermeté ces fausses accusations qui ne correspondent, ni à mes valeurs, ni à mon éducation. C'est pourquoi, j'ai demandé à mon avocat, Maître David BOUSSIDAN, d'engager les procédures judiciaires adaptées, afin de faire toute la lumière sur cette affaire et les mobiles de leurs auteurs, lesquels devront répondre de leurs agissements », a écrit l’international tricolore.

Le Bordelais a également souhaité remercier les personnes qui l’ont soutenu depuis le début de cette affaire, avant d’adresser un message de soutien à son club. « Par ailleurs et surtout, je tiens à remercier du fond du cœur les innombrables personnes de tous horizons, qui me soutiennent et m'envoient quotidiennement leurs témoignages de sympathie et d'encouragement dans cette épreuve. Enfin, je tiens à rassurer le Public, le Club ainsi que tous les supporters, sur la force de mon engagement et ma détermination sans faille, à donner le meilleur de ma personne pour faire en sorte que notre équipe se maintienne en ligue 1 », a expliqué le portier girondin dans son message.