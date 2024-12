Naples veut voler Nemanja Matic à l’OL !

Tout se passe pour le mieux du côté de l’Olympique Lyonnais. En attendant ce choc face au Paris Saint-Germain ce soir, l’écurie rhodanienne enchaîne les victoires, est remontée jusqu’à la cinquième marche du classement en Ligue 1 et est très bien placée pour se qualifier pour le prochain tour en Europa League. Le tout, en pratiquant un football plutôt alléchant, qui permet à Pierre Sage de se positionner comme un des entraîneurs à la mode en ce moment.

En coulisses en revanche, le scénario est un peu plus maussade. Le club est dans le pétrin vis-à-vis de la DNCG, qui s’est déjà positionnée pour une relégation administrative à titre conservatoire du club de la capitale des Gaules, et John Textor doit trouver des fonds rapidement, tout en faisant drastiquement baisser la masse salariale du club.

Des économies à faire

Vous l’aurez compris, il faut qu’il y ait des départs de joueurs majeurs, et si tous les regards sont logiquement tournés vers Rayan Cherki, il y a un autre joueur qui pourrait bien aider à renflouer les caisses. C’est Nemanja Matic (36 ans). Selon Sky Italia, le patron du milieu de terrain intéresse clairement Naples, deuxième de Serie A, où Antonio Conte souhaite se l’offrir dès ce mercato hivernal, lui qui l’a connu du côté Chelsea. Le tacticien italien a réclamé du renfort à sa direction pour le mois de janvier et aimerait bien compter sur l’ancien de la Roma.

Sous contrat jusqu’en 2026, Matic est essentiel pour Pierre Sage. Le Serbe a disputé 15 rencontres toutes compétitions confondues avec l’Olympique Lyonnais cette saison, et n’est pas fermé à l’idée de retrouver la Serie A. La Fiorentina est aussi sur le coup. Pour rappel, il est le plus gros salaire de Lyon, à égalité avec Alexandre Lacazette, touchant 6 millions d’euros annuels. Un départ permettrait donc de faire des économies, mais à quel prix sur le plan sportif ?

