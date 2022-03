Guerre en Ukraine : EA Sports FIFA retire la sélection russe et les clubs russes de FIFA 22

Suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et aux différentes sanctions contre le pays des Tsars, l'éditeur nord-américain de jeu vidéo Electronics Arts a annoncé avoir pris des mesures contre la Russie. «EA Sports en solidarité avec le peuple ukrainien et comme de nombreuses voix dans le monde du football appellent à la paix et à la fin de l'invasion de l'Ukraine. En ligne avec nos partenaires à la FIFA et à l'UEFA nous avons enlevé la sélection nationale russe et tous les clubs russes de FIFA 22 (FIFA Mobile, FIFA 22 et FIFA Online)» peut-on lire dans un communiqué.

A statement from EA SPORTS FIFA: pic.twitter.com/v3pZvpblgS — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 2, 2022

Ainsi, on retrouvait dans le jeu la Sbornaya mais aussi trois clubs russes avec le CSKA Moscou, le Spartak Moscou et le Lokomotiv Moscou. Ces quatre équipes ont été retirées. Reste à savoir si les joueurs russes évoluant dans d'autres équipes tels que Denis Cheryshev (Valence), Aleksandr Golovin (Monaco) ou encore Aleksey Miranchuk (Atalanta) seront aussi retirés du jeu.