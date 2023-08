OM : la soirée horrible de Mattéo Guendouzi

La suite après cette publicité

Lorsqu’il était lancé dans le match par Marcelino à la 68e minute de la rencontre, Mattéo Guendouzi ne s’attendait sûrement pas à vivre une soirée aussi terrible… Entré en jeu alors que son équipe menait 2-0 et n’était pas spécialement inquiétée par le Panathinaikos, l’international tricolore a cependant vécu l’enfer, écopant notamment d’un 2/10 dans les notes de notre rédaction.

Certes, il y a cette action où il est bousculé par un joueur grec dans la surface qui aurait pu lui permettre d’obtenir un penalty pour les siens. Mais dans la foulée, c’est lui qui touche le ballon de la main dans sa surface. Fotis Ioannidis n’a pas tremblé et a transformé son penalty à merveille. Guendouzi a donc permis au Panathinaikos de revenir dans la partie à la 90e+8, alors qu’une partie du Vélodrome fêtait déjà la qualification pour les barrages.

Quel avenir pour lui ?

Puis, lors de la séance fatidique de tirs au but, il a été le seul joueur à avoir manqué sa tentative. Une soirée terrible pour lui, et on pouvait lire la déception et la frustration sur son visage. Difficile de dire qu’il est le responsable de l’élimination marseillaise, mais force est de constater que, malgré lui, il a bien aidé le Panathinaikos hier soir.

Cette soirée ne va également pas aider l’Olympique de Marseille à vendre le milieu de terrain de 24 ans, pour qui la direction espérait obtenir un joli chèque. En Angleterre notamment, où il avait plusieurs prétendants. La Lazio et Galatasaray ont aussi récemment été présentés comme clubs intéressés par ses services. Une chose est sûre : il va falloir être costaud pour se remettre de cette soirée.